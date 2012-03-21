Підозрюваний у вбивстві в Тулузі припинив переговори з поліцією

Брюссель. 21 березня. УНІАН. Підозрюваний у вбивстві школярів в Тулузі, оточений сьогодні елітним підрозділом французької поліції RAID в одному з будинків Тулузи, припинив переговори з поліцією.

Про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Франції Клод ГЕАН.

Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що підозрюваний обіцяв здатися силам правопорядку сьогодні після обіду.

За словами французького міністра, оточеного сьогодні поліцією Мохамеда МЕРАХА, підозрюють також в кількох хуліганських діях, які були здійснені з особливою жорстокістю.

“Він радикалізувався в групі з ваххабістською ідеологією... Це – рішучий чоловік, холоднокровний, і дуже добре володіє собою”, - заявив французький міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, зранку біля єврейської школи Тулузи підозрюваний М.МЕРАХ відкрив стрілянину, в результаті якої загинуло четверо осіб, з них двоє – діти. Сьогодні зранку поліція Франції проводить операцію із затримання підозрюваного.