Поліція відновила зв`язок з підозрюваним у розстрілі біля школи в Тулузі

Брюссель. 21 березня. УНІАН. Поліцейські з елітного підрозділу Франції RAID відновили зв’язок з підозрюваним у розстрілі людей біля єврейської школи в Тулузі.

Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

Будинок, в якому переховується підозрюваний Мохаммед МЕРАХ залишається оточеним силами правопорядку.

Як повідомила сьогодні адвокат Марі-Кристін ЕТЛІН, кабінет якої захищав М.МЕРАХА в минулому, підозрюваний вже був одного разу засуджений до одного місяця ув’язнення за водіння транспортного засобу без прав.

Як повідомляв УНІАН, зранку 19 березня біля єврейської школи Тулузи підозрюваний М.МЕРАХ відкрив стрілянину, в результаті якої загинуло четверо осіб, з них двоє – діти. Сьогодні поліція Франції проводить операцію із затримання підозрюваного.