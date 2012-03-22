”Тулузький вбивця” мертвий

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Підозрюваний у вбивстві семи осіб в Монтовані та Тулузі 23-річний Мохамед Мерах – мертвий.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ з посиланням на джерела у поліції.

Згідно з повідомленнями, після початку штурму квартири, в який перебував підозрюваний, журналісти чули активну стрілянину між поліцейськими та М.Мерахом. Підозрюваний, який не подавав ознак життя з вечора 21 березня, чинив спротив французьким поліцейським.

В ході штурму три поліцейських отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, облога будинку, в якому переховувався підозрюваний у вбивстві семи осіб за період з 11 березня, з яких щонайменше двоє дітей, вбитих 19 березня біля єврейської школи в Тулузі, тривала понад 30 годин.