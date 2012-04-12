В Німеччині процеси проти українських опозиціонерів вважають несправедливими

Київ. 12 квітня. УНІАН. У Німеччині вважають процеси проти колишніх членів українського уряду несправедливими та політично вмотивованими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань прав людини Маркус Льонінг на прес-конференції у Києві.

«Федеральний уряд вважає процеси проти колишніх членів уряду несправедливими та політично мотивованими», - сказав він.

За словами М.Льонінга, складається враження, що українське правосуддя сильно корумповане, існує телефонне право, а права обвинувачених дотримуються в недостатній мірі.

Він зазначив, що на даний час у Європі існує розчарування ситуацією в Україні. Наприклад, за його словами, відзначено кроки назад у питанні свободи зібрань, свободи ЗМІ, політично вмотивованих процесів щодо колишніх урядовців.

За словами М.Льонінга, судові процеси над колишніми урядовцями не відповідають мінімальним міжнародним стандартам і говорять про те, що правосуддя в Україні не є незалежним. «Неможливо наближатися до Європи без вільного і незалежного правосуддя», - заявив М.Льонінг.

Водночас він вважає, що в Україні відбуваються і позитивні процеси.

«Я бачу, що є живе громадянське суспільство, жива опозиція, і я вважаю це добрим. Також є уряд, який, принаймні, заявляє про певні реформи», - додав М.Льонінг.

Він закликав український уряд реалізувати на практиці задекларовані реформи. «Ми з боку Федерального уряду вітали б це, і Україна наближалася б таким чином до Європи», - сказав він.

Крім того М.Льонінг наголосив на необхідності провести в Україні у жовтні цього року справедливі та чесні парламентські вибори.