Хорошковський не хоче, щоб Україна була заручником справи Тимошенко

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський не хоче, щоб Україна була заручником справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомляє в Twitter’i журналіст видання австрійської газети `Die Presse` Олівер Грімм, про це В.Хорошковський заявив сьогодні на сніданку із представниками закордонної преси в Брюсселі.

“Я не сприймаю, щоб справа Ю.Тимошенко тримала мою націю в заручниках”, - заявив український перший віце-прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні немає юридичної бази для лікування Ю.Тимошенко за кордоном.

При цьому, за інформацією О.Грімма, В.Хорошковський, водночас, не виключив, що парламент може схвалити необхідні для цього зміни до законодавства.

“Наш парламент міг би схвалити екстраординарні рішення у справі Ю.Тимошенко”, - сказав він.