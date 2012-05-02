Міністр закордонних справ Бельгії не поїде в Україну на Євро-2012

Брюссель. 2 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс не поїде в Україну на Євро-2012.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних прав країни, текст якої передано УНІАН.

“Міністр Рейндерс тим більше немає наміру їхати на чемпіонат Європи з футболу”, - написано в заяві.

В документі зазначається, що Д.Рейндерс стурбований ситуацією колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“Її рішення розпочати голодування після скарг на погане фізичне поводження демонструє серйозне погіршення її ситуації”, - написано в заяві.

Д.Рейндерс закликав уряд та українську владу поважати всі права Ю.Тимошенко і, передусім, право на адекватну медичну допомогу, і право на відвідування.

“Це стосується Ю.Тимошенко, але також і інших ув’язнених, в тому числі членів її колишнього уряду”, - написано у заяві Міністерства закордонних справ Бельгії.

Міністр висловив переконання в тому, що українська влада має довести бажання країни приєднатися до спільноти демократичних держав, і це має відбутися вже зараз.

За словами бельгійського міністра, це необхідно, ц тому числі, для підписання угоди про асоціацію з Україною та подальшого посилення співпраці між ЄС та Києвом.

“Повага верховенства права та європейських фундаментальних цінностей, а також чесні та демократичні вибори є для Бельгії необхідними передумовами для підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, вперше про можливість бойкоту політиками фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні почали говорити у Німеччині, де зараз кабінет канцлера Ангели Меркель розмірковує, чи варто відвідувати Україну.

Крім того, про намір бойкотувати українську частину чемпіонату заявили також члени уряду Австрії.

“Жоден член австрійського уряду не поїде на ці матчі на знак солідарності”, - заявив у заяві міністр закордонних справ Австрії та віце-канцлер Міхаель Шпінделеггер.

Про відсутність намірів Президента Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу перебувати в Україні під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу заявила його речник 30 квітня.