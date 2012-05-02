Ще два супутники для Galileo запустять наприкінці вересня

Брюссель. 2 травня. УНІАН. Ще два супутника для Європейської навігаційної системи Galileo будуть запущені 28 вересня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, цей запуск дасть можливим протестувати функціональність інфраструктури системи.

В Комісії також вважають, що поява на орбіті двох нових супутників дасть можливість підприємствам Європи розпочати роботи над створенням різноманітних програмних продуктів, які дадуть можливість використовувати систему Galileo, в тому числі в таких сферах, як функціонування електричних мереж, управління флотом, здійснення фінансових трансакцій, проведення рятувальних операцій чи миротворчих місій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2007 року країни-члени ЄС домовилися, що проект Galileo буде профінансований за рахунок бюджетів Євросоюзу і країн-членів.

Перші два супутники вже були виведені на орбіту 21 жовтня 2011 року.

Galileo – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів. В цілому в рамках створення системи супутникового зв`язку передбачається запустити 30 супутників.