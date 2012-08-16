Спостерігачі Європарламенту присутні на розгляді касації Тимошенко

Київ. 16 серпня. УНІАН. Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський та екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс присутні на судовому засіданні при розгляді касації на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, як і раніше, під час судових засідань у кримінальних справах проти екс-міністра МВС Юрія Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка, європейські спостерігачі не дають коментарів журналістам.

Як повідомляв УНІАН, наразі у засіданні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядає касацію на вирок Ю.Тимошенко у газовій справі, оголошено технічну перерву до 12.00.

Довідка УНІАН. О.Квасневський та П.Кокс здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.