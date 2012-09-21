Кваснєвський та Кокс представлять доповідь про місію в Україні 2 жовтня

Київ. 21 вересня. УНІАН. Колишній Президент Європарламенту Пет Кокс і колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський представлять 2 жовтня вступний рапорт їхньої місії в Україні у спостереженні за судовими справами колишніх українських урядовців.

Як повідомляє Польське радіо, про це заявив О.Кваснєвський у Варшаві під час презентації Міжнародної громадської місії спостерігачів, яка поїде в Україну стежити за парламентськими виборами, що відбудуться 28 жовтня.

Він сказав, що уповноважені від Європейського парламенту за справами колишній урядовців, зокрема екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, представлять вступний рапорт 2 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Президент Європарламенту Мартін Шульц повідомив, що П.Кокс та О.Кваснєвський стежитимуть від Європарламенту за судовими процесами над Ю.Тимошенко.

Перебуваючи в Україні уповноважені Європарламенту зустрічалися з Президентом України, прем’єр-міністром, родиною та адвокатами Ю.Тимошенко, а також були присутні на судових засіданнях над колишніми українськими урядовцями.