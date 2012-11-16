МЗС ще раз попросив ЄС у звільненні українських заручників...

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України ще раз попросило допомоги ЄС у звільненні української журналістки Анхар Кочневої в Сирії та українців, затриманих у Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам після 14-го засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС Андрій Олефіров.

“Я зустрічався з представниками Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, і я скористався цією можливістю для того, щоб поновити прохання української сторони допомогти нам з визволенням Анхар Кочневої, української журналістки, яка була викрадена понад місяць тому в Сирії”, - сказав він.

“І теж саме стосується звільнення наших громадян в Лівії, в контексті обрання нового прем’єр-міністра цієї країни”, - додав А.Олефіров.

Заступник міністра підкреслив, що допомога ЄС в цих питаннях є дуже важливою для України.