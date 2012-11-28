В Брюсселі обговорили перспективи макроекономічної допомоги ЄС Україні

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. У Брюсселі обговорили перспективи започаткування реалізації в Україні програми макрофінансової допомоги ЄС.

Як повідомили УНІАН у представництві України при ЄС, про це, зокрема, йшлося під час чотирнадцятого засідання Підкомітету №2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС, яке відбулося 27 листопада.

Делегацію України очолив Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій Пятницький, делегацію ЄС ­– Директор Генерального директорату Єврокомісії “Економіка та фінанси” Пітер Бекс.

Сторони обговорили макроекономічну ситуацію в Україні і Європейському Союзі та прогнози її розвитку у 2013 році, заходи з реалізації монетарної та фінансової політики, а також бюджетну політику України.

Окрему увагу Підкомітет приділив імплементації положень Порядку денного асоціації Україна-ЄС в економічній та соціальній сферах. Було обговорено, зокрема, хід податкової реформи в Україні, поліпшення управління та контролю над державними фінансами, державними закупівлями, макроекономічні аспекти реформування енергетичного сектору в Україні, співробітництво у сфері статистики, а також хід соціальної реформи в Україні.

Наступне засідання Підкомітету №2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" відбудеться у другій половині 2013 року в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет співробітництва Україна-ЄС констатував, що Україна виконала всі технічні критерії для отримання макрофінансової допомоги ЄС.

29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила рішення про надання Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн. євро.

Разом з тим, до останнього часу надання такої допомоги було заморожено через невиконання Україною низки технічних критеріїв, а також відсутності рішення в ЄС щодо виконання Україною так званого Женвальского критерію в частині функціонування демократичних інституцій, поваги до прав людини та верховенства права.