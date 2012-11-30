Опозиція поскаржилася до Євросуду з прав людини на вибори в 14-му окрузі

Київ. 30 листопада. УНІАН. Кандидат у депутати від «Батьківщини» Іван Мельничук оскаржив у Європейському суді з прав людини дії ОВК №14, що прийняла протиправне рішення про перерахунок голосів та фактично відібрала перемогу в опозиційного кандидата.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

І.Мельничук просить суд визнати, що дії ОВК №14 порушують право на вільні вибори, закріплене статтею 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

У заяві кандидата до Європейського суду з прав людини наголошується, що ОВК прийняла рішення про перерахунок голосів уже після прийняття протоколів ДВК, хоча закон дозволяє це лише під час прийняття документів від дільничних комісій. Більш того, ОВК №14 під час перерахунку голосів не врахувала голоси 2301 виборця, «що призвело до викривлення реального волевиявлення виборців, порушення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами, права вільно обирати і бути обраними до органів державної влади», підкреслюється в документі.

І.Мельничук у заяві нагадує про аналогічну справу «Ковач проти України», яка розглядалася в ЄСПЧ. Тоді суд дійшов до висновку, що рішення про скасування результатів голосування на виборчих дільницях є свавільним і порушує право на вільний вибір.

Як повідомлялося, за даними опозиції, згідно з підрахунком голосів, здійсненим на підставі примірників протоколів ДВК в окрузі №14, кандидат від Об’єднаної опозиції І.Мельничук отримав 37002 голосів виборців, друге місце посів В.Жеребнюк із 34784 голосами.

Проте вже після того, як ОВК отримала виборчі документи від дільничних комісій, невідомі пошкодили частину бюлетенів із голосами за І.Мельничука, заявляють у «Батьківщині». Наступного ж дня його опонент подав до ОВК заяву з вимогою провести повторний підрахунок голосів. І хоча на той час на сайті ЦВК уже було зафіксовано перемогу опозиційного кандидата, комісія в порушення закону провела перерахунок, згідно з яким переміг В.Жеребнюк.

Об’єднана опозиція оскаржувала рішення ОВК №14 у судах. Проте Вінницький окружний адміністративний суд відмовив «Батьківщині» у задоволенні позову, а Вінницький апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу на це рішення. Кандидат від «Батьківщини» також оскаржив рішення ЦВК про встановлення результатів виборів у 14-му окрузі в Вищому адміністративному суді України.

Після того, як суд відмовив у задоволенні позовних вимог «Батьківщини», всі засоби національної юстиції було вичерпано.