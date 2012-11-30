ЄС не збирається забороняти в`їзд для іноземців без біометричних паспортів
Коментар представника України при ЄС
Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв наголошує, що ЄС не збирається забороняти в’їзд іноземців без біометричних паспортів.
Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.
“Поширена в окремих українських ЗМІ інформація про нібито запровадження Європейським Союзом з 1 червня 2013 року вимоги про наявність у громадян третіх держав, у т.ч. громадян України, біометричного проїзного документа не відповідає дійсності”, - зазначається у коментарі.
“Водночас, наявність біометричного проїзного документа буде умовою безвізового в’їзду до ЄС після ухвалення Європейським Союзом рішення про скасування віз для громадян України», - додав К.Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявив, що з 1 червня 2013 року українців можуть не пустити в країни ЄС без біометричних паспортів.
Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.
19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.
20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.
Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання.
До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи.
У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи. 29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».