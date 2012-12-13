Європарламент хоче посилити діалог з Україною щодо лібералізації віз

Страсбург. 13 грудня. УНІАН. Європарламент хоче посилити діалог з Україною щодо лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції щодо ситуації в Україні.

Документ було підтримано більшістю голосів, голосування проводилося шляхом підняття рук депутатів.

“(Європарламент) вітає підписання зміненої угоди про спрощення оформлення віз між Європейським Союзом та Україною, яка вводить чіткі покращення у видачі віз для українських громадян, порівняно з нині чинною угодою; закликає Раду покращувати діалог ЄС-Україна з лібералізації віз напередодні саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року”, - написано у пункті 13 резолюції.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон і комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле прискорити співпрацю з Україною на благо українських громадян, в тому числі у питаннях діалогу з лібералізації віз.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співпраці з Україною, у яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі виборчого законодавства, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.