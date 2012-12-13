Європарламент закликав ВР відкликати закон про заборону пропаганди гомосексуалізму

Страсбург. 12 грудня. УНІАН. Європарламент закликав Верховну Раду відкликати проект закону щодо заборони пропаганди гомосексуалізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції щодо ситуації в Україні.

Документ було підтримано більшістю голосів. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

“(Європарламент) закликає Верховну Раду відхилити проект закону № 8711, який обмежує свободу слова щодо сексуальної орієнтації та тендерної рівності, який був ухвалений у першому читанні у жовтні”, - написано в пункті 16 резолюції.

Депутати зазначили, що цей закон порушує Європейську конвенцію прав людини та Міжнародну конвенцію громадських та політичних прав, які були ратифіковані українським парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». Законопроектом пропонується заборонити пропаганду гомосексуалізму і встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони. Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують відносини сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.

12 грудня у Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати висловилися за підписання Угоди про асоціацію з Україною після того, як Київ продемонструє прогрес у низці реформ.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо співпраці з Україною, у яких також заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” у листопаді 2013 року у Вільнюсі, якщо Київ продемонструє прогрес у реформі виборчого законодавства, судовій та конституційній реформі, реформі управління державними фінансами та боротьбі з корупцією.