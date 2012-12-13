Європарламент закликав демократичні партії не співпрацювати зі ”Свободою”

Страсбург. 13 грудня. УНІАН. Європарламент закликав демократичні партії України не співпрацювати зі “Свободою”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна поправка депутата Крістіана Вігеніна (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) до проекту резолюції щодо ситуації в Україні отримала підтримку більшості депутатів.

Як повідомляв УНІАН, К.Вігенін запропонував доповнити текст резолюції по Україні таким пунктом: “(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленому у підтримці партії “Свобода”, яка, в результаті, є однією з двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради; нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС, таким чином, закликає про-демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією”.

Перед голосуванням депутат Європарламенту від групи народних партій Міхаель Галер пропонував також усну поправку, яка мала б містити заклик до відмови від співпраці також з Комуністичною партією, однак понад 40 депутатів висловились проти цієї усної поправки.