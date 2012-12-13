Євгенія Тимошенко: Європа чітко сказала Києву, що треба зробити

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Донька Юлії Тимошенко Євгенія вважає, що Європейський Союз своїми останніми рішеннями чітко показав Україні, що потрібно зробити.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні українським журналістам по завершенню зустрічей під час саміту Європейської народної партії.

“Зараз, після схвалення резолюції Європарламенту, висновків Ради закордонних прав ЄС.... створено рамки для дій офіційного Києва, української держави, Президента”, - сказала вона.

Є.Тимошенко зазначила, що сьогодні про це вона спілкувалася з Президентом Євро комісії Жозеф Мануелом Баррозу, а також прем’єр-міністрами Люксембурга, Словенії, Болгарії, Фінляндії та Президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом.

“Зараз рішення про звільнення може бути схвалено різними варіантами, в тому числі, у парламенті законом про амністію”, - зазначила Ю.Тимошенко, додавши, що найголовніше – те, щоб таке звільнення відбулося.

Є.Тимошенко також підкреслила, що позиція Ю.Тимошенко щодо угоди про асоціацію з ЄС не змінилася.

“Позиція мами не змінилася: угода про асоціацію має бути підписана, і вона буде підписана, але питання лише коли. І відповідь на це питання окреслили європейські політики в своїх умовах, які вони висунули в резолюції Європарламенту та висновках Ради закордонних справ, а також у декларації Європейської народної партії”, - сказала Є.Тимошенко.

Вона також зазначила, що зараз очікує на рішення Європейського суду з прав людини, а також на те, що українське керівництво стримає обіцянки і виконає рішення Євросуду, яким би воно не було.