ЄС та Ісландія розпочали переговори про вступ по шести нових главах

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Європейський Союз та Ісландія розпочали переговори про вступ по шести нових главах угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на 8-му засіданні Міжурядової конференції ЄС-Ісландія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євро комісії, нові глави стосуються вільного пересування товарів, оподаткування, регіональної політики та зовнішніх відносин.

Крім того, сторони попередньо закрили переговори в рамках глави, яка стосується конкуренції.

Таким чином, станом на сьогодні з 35 глав майбутньої угоди переговори були відкриті по 27-ми, при чому, по третині з них – переговори вже попередньо завершені.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія почала переговори про приєднання до Євросоюзу в липні 2010 року.