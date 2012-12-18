ЄС та Ісландія розпочали переговори про вступ по шести нових главах
Загалом, 27 глав з 35-ти - відкриті
Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Європейський Союз та Ісландія розпочали переговори про вступ по шести нових главах угоди.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на 8-му засіданні Міжурядової конференції ЄС-Ісландія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Євро комісії, нові глави стосуються вільного пересування товарів, оподаткування, регіональної політики та зовнішніх відносин.
Крім того, сторони попередньо закрили переговори в рамках глави, яка стосується конкуренції.
Таким чином, станом на сьогодні з 35 глав майбутньої угоди переговори були відкриті по 27-ми, при чому, по третині з них – переговори вже попередньо завершені.
Як повідомляв УНІАН, Ісландія почала переговори про приєднання до Євросоюзу в липні 2010 року.