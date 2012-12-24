В Нормандії 15 тис. французів залишилися без питної води

Брюссель. 24 грудня. УНІАН. У французькій Нормандії 15 тис. французів залишилися без питної води.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія французького видання Le Figaro, проблема торкнулася 34 комун регіону Верхня Нормандія.

Видання зазначає, що причиною проблем стали потужні дощі, які принесли до підземних вод значну кількість глини та мулу.

Видання також зазначає, що регіональне агентство з- питань охорони здоров’я попросило французів мешканців не вживати воду з-під кранів до появи нової інформації.