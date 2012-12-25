Янукович хоче, щоб Україна стала ланкою між ЄС та євразійськими країнами

Київ. 25 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович переконаний, що Україна має унікальний шанс стати «єднальною ланкою» між Європейським Союзом та «країнами євразійського регіону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

Він високо оцінив парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

«За великим рахунком, це унікальний момент для України, який відкриває шлях до реалізації ідеї спільного простору розвитку, де Україна відіграватиме роль єднальної ланки між Європейським Союзом та країнами євразійського регіону», - наголосив Президент.