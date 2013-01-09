ЄС посилює боротьбу з кібер-злочинністю

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Європейський Союз посилює боротьбу з кібер-злочинністю, і вже 11 січня планує відкрити в Гаазі новий Європейський центр боротьби з кібер-злочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

“Європейський центр боротьби з кібер-злочинністю допоможе нам бути більш швидкими та розумними у попередженні та боротьбі з такими злочинами”, - сказала комісар.

С.Мальмстрьом зазначила, що необхідність створення спеціального центру пов’язана з тим, що кібер-злочинність використовує нові технології для здійснення злочинів.

“Лише шахрайства з кредитними картками в минулому році привели до втрат європейськими громадянами 1,5 млрд. євро”, - зазначила комісар.

У свою чергу голова нового Європейського центру боротьби з кібер-злочинністю Трулс Ертінг зазначив, що центр фокусуватиме свою увагу на трьох напрямках діяльності: боротьбі із сексуальними зловживаннями щодо дітей, боротьбі з фінансовими шахрайствами он-лайн, а також боротьбі зі злочинами, які вражають критичну інфраструктуру та інформаційні системи ЄС.