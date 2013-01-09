У Європейського фонду за демократію з`явився виконавчий директор

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Рада керуючих Європейського фонду за демократію призначила держсекретаря Польщі Єжи Помяновскі виконавчим директором фонду.

Відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради керуючих в Брюсселі.

На початку засідання Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон наголосила на своєчасності створення Фонду, оскільки, за її словами, 2013 рік має стати важливим для багатьох країн-сусідів в ЄС у здійсненні демократичних реформ.

“Європейський фонд за демократію може відігравати дуже важливу роль. Працюючи напряму з тим, хто на місці бореться за демократію, і пропонуючи гнучкі, небюрократичні та цілеспрямовані процедури, розроблені для потреб та запитів”, - заявила К.Ештон.

У свою чергу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле, який також був присутнім на засіданні Ради керуючих Фонду, висловив задоволення тим, що Фонд стає реальністю.

“Цією новою ініціативою ми надсилаємо чітке послання солідарності людям в сусідніх країнах, запевняючи їх, що їхні демократичні прагнення та їхня боротьба за права людини буде почута та підтримана Європейським Союзом”, - заявив комісар.

Як повідомляв УНІАН, Європейський фонд за демократію було створено у жовтні 2012 року, як приватний фонд, що діятиме під юрисдикцією законодавства Бельгії.

13 листопада 2012 року Єврокомісія виділила 6 млн. євро на створення Фонду.

Кілька країн-членів ЄС та Швейцарія також зробили внески у розвиток Фонду на суму в 8 млн. євро.

Головна мета Фонду – надання допомоги політичним партіям, незареєстрованим неурядовим громадським організаціям, профспілкам та іншим соціальним партнерам в їхніх зусиллях з просування демократії, поваги до прав людини та верховенства права.