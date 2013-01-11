Брюссель. 11 січня. УНІАН. Прокуратура Бельгії висловилася проти надання громадянства власнику “Louis Vuitton”, французькому мільярдеру Бернару Арно.

Про це повідомляє сьогодні бельгійська преса.

За даними фламандської газети De Morgen, прокуратура направила до нижньої палати парламенту Бельгії свою позицію, в якій висловилася проти надання громадянства Б.Арно з двох причин: оскільки той не зміг довести, що останні три роки проживав не території Бельгії, та оскільки проти нього та його компаній порушено судове провадження в Бельгії.

Видання зазначає, що раніше свою негативну думку з приводу надання громадянства Б.Арно висловилося і Бюро іноземців країни.

Для остаточного схвалення рішення, парламенту треба отримати також позицію Служби безпеки Бельгії.

Б.Арно, власник контрольного пакету компанії LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), звернувся за бельгійським громадянством у 2012 році, після того, як соціалістичний уряд Франції встановив нові податки на осіб, чиї прибутки перевищують 1 млн. євро на рік в 75%.

Особисті статки Б.Арно оцінюють в 41 млрд. долл.