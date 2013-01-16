Європарламент виступає за схеми гарантування зайнятості для молоді

Страсбург. 16 січня. УНІАН. Депутати Європарламенту закликали міністрів з питань зайнятості країн-членів ЄС запровадити схеми гарантування зайнятості серед молоді, і схвалити відповідне рішення вже на засіданні у лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 546 депутатів, проти – 96, утрималися – 128.

“Наша мета не змусити створювати робочі місця, але запровадити інструмент, який би надав молодим людям шанс, та уникнути втрати покоління”, - заявила з цього приводу голова Комітету з питань зайнятості Європарламенту Перванш Бере (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Франція).

Мета схеми гарантування зайнятості – забезпечити наявність пропозицій роботи, подальшого навчання, або стажування для молодих людей у віці до 25 років та для випускників вищих навчальних закладів у віці до 30 років протягом чотирьох місяців з моменту, коли вони стають безробітними.

При цьому, депутати вважають, що Єврокомісія має допомогти у створенні таких схем тим країнам, які відчувають економічні складнощі.

За даними Євростату станом на листопад 2012 року рівень безробіття в ЄС серед молоді становив 23,7%.