Кожара обіцяє виконати рішення Євросуду у справі Тимошенко

Відень. 17 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обіцяє виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Відні, де він представив пріоритети українського головування Постійній Раді ОБСЄ.

“Ми сподіваємося, що всі юридичні процедури будуть завершені після того, як Європейський суд з прав людини схвалить своє рішення. Україна, як член Ради Європи, виконає рішення страсбурзького суду”, - сказав міністр.

Л.Кожара зазначив, що ніхто не щасливий від того, що Ю.Тимошенко та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко перебувають за гратами, хоча й зазначив, що багато українців вважають їх винними.

“Мільйони українців вважають, що відповідні суди схвалили законні рішення, що стосується Тимошенко та жахливого наслідку для економіки України, який ми відчуваємо кожен день”, - сказав міністр.

Він також зазначив, що в Україні розуміють, що питання ув’язнених колишніх урядовців буде присутнім на порядку денному відносин з ЄС, однак додав, що Київ вважає, що порядок денний двосторонніх відносин є набагато ширшим.

Міністр також висловив переконання в тому, що Україна рухається в правильному напрямку, здійснюючи судову реформу.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко звернулася до Європейського суду 10 серпня 2011 року. У своєму зверненні вона оскаржувала те, що її затримання було політично вмотивованим, а також відсутність судового перегляду її утримання в Київському СІЗО №13, неадекватність умов утримання без належної медичної допомоги.

У своїй скарзі Ю.Тимошенко заявила про порушення державою Україна статей 3 (заборона деградуючого поводження чи покарання), 5 (право на свободу та безпеку), 8 (право на приватне життя) та 18 (обмеження в правах) Європейської конвенції прав людини. 14 грудня 2011 року Євроуд з прав людини вирішив надати пріоритетного статусу цій справі.

28 серпня 2012 року Європейський суд провів публічні слухання у цій справі, однак рішення поки не виніс.

20 листопада 2012 року остаточним стало Європейського суду з прав людини у справі Ю.Луценка, яким суд встановив порушення низки статей Конвенції з прав людини під час затримання та утримання під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України, а також присудив Україну виплатити йому компенсацію в 15 тис. євро.