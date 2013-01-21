Президент ПАРЄ хоче відвідати України

Страсбург. 21 січня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон планує найближчим часом відвідати Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції перед початком першої частини сесії ПАРЄ 2013 року.

“Я надіслав офіційний запит про відвідування України, я також хотів би виступити перед парламентом України, як президент ПАРЄ, як я це робив в Молдові”, - сказав він.

Ж.-К. Міньйон зазначив також, що хотів би зустрітися з міністром закордонних справ Леонідом Кожари, головуючим в ОБСЄ, для обговорення ситуації з врегулювання Придністровського конфлікту.