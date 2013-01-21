Президент ПАРЄ хоче відвідати України
14:53, 21 січня 2013Новини ЄС
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Для зустрічі з парламентом та обговорення Придністров'я
Страсбург. 21 січня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон планує найближчим часом відвідати Київ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції перед початком першої частини сесії ПАРЄ 2013 року.
“Я надіслав офіційний запит про відвідування України, я також хотів би виступити перед парламентом України, як президент ПАРЄ, як я це робив в Молдові”, - сказав він.
Ж.-К. Міньйон зазначив також, що хотів би зустрітися з міністром закордонних справ Леонідом Кожари, головуючим в ОБСЄ, для обговорення ситуації з врегулювання Придністровського конфлікту.
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