В Євросуді з прав людини очікують швидкого рішення у справі Тимошенко

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Президент Європейського суду з прав людини Дін Спілманн сподівається на швидке оголошення рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Це діло перебуває на розгляді, і рішення очікується швидко, однак я не можу назвати дати”, - сказав Президент суду.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в 2011 році поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції так званої газової справи.