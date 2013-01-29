Засідання Комітету парламентсьткого співробітництва Україна-ЄС відбудеться на початку квітня

Брюссель. 29 січня. УНІАН. Наступне засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС відбудеться 3-5 квітня в Києві.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив сьогодні голова Комітету з питань європейської інтеграції українського парламенту Григорій Немиря, який відвідує Брюссель за запрошенням співголови Комітету парламентського співробітництва, депутата Європарламенту Павла Коваля та голови Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмара Брока.

“Ми провели засідання Бюро Комітету парламентського співробітництва. Було схвалено рішення, що наступне засідання Комітету відбудеться в Україні 3-5 квітня”, - сказав Г.Немиря.

Український депутат зазначив, що в ході засідання Бюро було також обговорено стан виконання Києвом рекомендацій, висловлених Європарламентом в його останній резолюції від 13 грудня 2012 року.

“Дійшли висновку, що станом на сьогодні, через півтора місяці після схвалення резолюції, замість прогресу, скоріше можна спостерігати погіршення ситуації”, - сказав Г.Немиря.

Він також повідомив, що в ході засідання Бюро П.Коваль висловив підтримку наміру українського парламенту схвалити резолюцію щодо підтримки курсу європейської інтеграції.