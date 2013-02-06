Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Україна представила НАТО свої можливості для допомоги у виведенні військ з Афганістану.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в місії України при НАТО, сьогодні зранку відбулося засідання Робочої групи з питань транспорту та перевезень Логістичного комітету НАТО, в засіданні якої взяли участь представники Міністерства інфраструктури України та національної компанії-перевізника «Пласке», які презентували українські можливості щодо вивезення з території Афганістану вантажів Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) під проводом НАТО, що завершують свою місію в цій країні.

“Організація та здійснення транзиту вантажів МССБ через територію України викликала зацікавленість в НАТО, насамперед з точки зору географічного розташування нашої держави та її потужного транспортно-логістичного потенціалу”, - зазначили у місії.

У місії зазначили, що презентація українського проекту відбулася на виконання положень Угоди (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення Міжнародних сил сприяння безпеці на території Ісламської Республіки Афганістан.

Крім того, в місії також повідомили, що сьогодні ж о другій половині дня відбулося засідання Північноатлантичної ради НАТО за участю країн – контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані на рівні послів.

Учасники заходу обговорили поточний стан та перспективи завершення передачі місцевій владі відповідальності за безпеку в країні, питання виведення Міжнародних сил сприяння безпеці з Афганістану до кінця 2014 року, а також надання підтримки Національним силам безпеки Афганістану після 2014 року.

“Виступаючи під час засідання, Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор Долгов підкреслив, що Україна, як послідовний учасник зусиль із підтримання миру та безпеки в світі, братиме участь в операції МССБ в Афганістані до її завершення, - повідомили в місії.

Посол також нагадав, що Україна готова запропонувати свої транзитні послуги для виведення Міжнародних сил сприяння безпеці.

Як повідомляв УНІАН, зараз у складі Міжнародних сил сприяння безпеці під проводом НАТО в Афганістані працює миротворчий персонал України чисельністю 28 осіб, зокрема військові лікарі, радники з питань підготовки бортових інженерів, застосування авіаційного електронного обладнання та груп аеродромно-технічного забезпечення; спеціалісти з питань тилового забезпечення, розмінування та мінно-пошуковий собака.

До 2014 року місія в Афганістані має бути завершена. Виведенню підлягають близько 100 тис. сил, значна кількість майна та техніки – загалом, близько 150 тис. контейнерів.