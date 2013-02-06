Місія Кваснєвського-Кокса продовжена

Страсбург. 6 лютого. УНІАН. Конференція президентів Європарламенту вирішила продовжити Місію ЄП в Україні на чолі з колишніми Президентом Європарламенту Петом Коксом та екс-Президентом Польщі Александром Кваснєвським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу у Страсбурзі після конференції Президент Європарламенту Мартін Шульц.

“Ми домовились, що місія має бути продовжена. Конференція президентів вирішила одностайно, що ці два чоловіки мають продовжити робити необхідні кроки для покращення юридичної ситуації і щоденних умов життя не лише Юлії Тимошенко, але і всіх інших людей (що перебувають в ув’язненні — УНІАН)”, - сказав Президент Європарламенту.

Він також зазначив, що Європарламент планує продовжити прямі контакти з українським урядом, депутатами та судовими інституціями з метою виконання завдань місії, які полягають в тому числі у покращенні умов утримання ув’язнених в Україні, а також у підвищенні рівня їхнього захисту без втручання у політику.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Президент Європарламенту М.Шульц та прем’єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Кваснєвського для вивчення ситуації навколо справ проти колишніх членів уряду, у тому числі екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.