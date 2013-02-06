Доповідь місії Кваснєвського-Кокса буде представлена за 2 місяці

Страсбург. 6 лютого. УНІАН. Доповідь місії Європарламенту щодо України на чолі з колишніми Президентом Європарламенту Петом Коксом і Президентом Польщі Александром Кваснєвським буде підготовлено протягом двох місяців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в офісі Президента Європарламенту Мартіна Щульца.

«Доповідь буде оприлюднена через два місяці», - сказали в офісі.

В офісі також зазначили, що на сьогодні граничний термін роботи місії не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні конференція Президентів Європарламенту ухвалила рішення про продовження роботи місії П.Кокса - А.Кваснєвського.

У травні 2012 року Президент Європарламенту М.Шульц і прем`єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса і А.Кваснєвського для вивчення ситуації довкола справ стосовно колишніх членів уряду, серед яких справи і екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.