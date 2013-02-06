Прем’єр-міністр Литви закликав Януковича забезпечити демократичний прогрес в Україні

Брюссель. 6 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр Литви Альгірдас Буткевічюс закликав Президента України Віктора Януковича забезпечити демократичний прогрес в Україні.

Як повідомляє видання “Литовська трибуна”, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з українським Президентом.

“Уряд України заявляє, що обрав напрямок європейської інтеграції. Однак успішна європейська інтеграція України, перед усім залежить від відданості України реалізації політичних, економічних та юридичних реформ і забезпечення демократичного процесу”, - цитує видання литовського прем’єра.

А.Буткевічюс нагадав, що ЄС чітко заявив про те, що майбутній успіх України та прогрес в пошуку політичної та економічної інтеграції ЄС залежатиме від того, на скільки країна слідуватиме загальним демократичним цінностям та поважатиме принцип верховенства права.

Він також висловив сподівання в тому, що українська влада здійснить усі необхідні заходи для забезпечення чесного та об’єктивного розслідування справ політичних опонентів.