Найближчим часом уряд подасть до ВР проект закону про протидію дискримінації

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Найближчим часом уряд подасть до Верховної Ради проект закону про протидію дискримінації.

Про це в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю виданню European voice заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

Видання зазначає, що міністр висловив припущення, що цей закон буде негативно сприйнятий православною церквою. Крім того, він зазначив, що нещодавнє схвалення в Росії закону про заборону пропаганди гомосексуалізму також додасть політичного виклику, однак висловив сподівання, що європейські прагнення переможуть.

“Я думаю, наше бажання європейської інтеграції домінуватиме над цим та іншими політичними розрахунками”, - цитує видання українського міністра.

Л.Кожара також заявив, що закон про протидію дискримінації стане частиною реформ в рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.

Міністр також висловив переконання в тому, що візове питання не повинно залежати від політики, підкресливши, що візовий режим завдає шкоди соціальному менталітету українців, оскільки “звичайні українці відчувають, що існує інший Берлінський мур на західному кордоні”.

Як повідомляв УНІАН, План дій щодо безвізового режиму дув презентований Україні Європейським Союзом на саміті ЄС-Україна 22 листопада 2010 року.

План складається з двох етапів. На першому етапі Україна повинна схвалити необхідні законодавчі зміни, а на другу – продемонструвати їх ефективну реалізацію на практиці.