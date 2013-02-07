Фюле не бачить прогресу в демократичних реформах в Україні

Київ. 7 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє про відсутність прогресу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єврокомісар сказав сьогодні в Києві.

Ш.Фюле зазначив, що коли він відвідував Україну у вересні 2012 року, то говорив про те, що Україна має бути глибоко інтегрована в демократію Європейського Союзу і що треба зробити все задля глибшого впровадження демократії в країні.

За його словами, загальний прогрес демократичних виборів і всієї демократії в Україні буде визначати подальший прогрес.

“Зараз майже 5 місяців поспіль я можу сказати, що майже все залишилось на місці. Наші побоювання залишились. І питання доведеться вирішувати в подальшому”, - сказав він.

Ш.Фюле зазначив, що програма реформ має йти значно швидше.