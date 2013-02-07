Фюле закликав усі партії ВР сприяти політичній асоціації з ЄС

Київ. 7 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле закликає усі політичні сили в українському парламенті сприяти політичній асоціації та економічній інтеграції з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради України та головами парламентських фракцій.

“Ми би хотіли, щоб процес політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом був загальним, побудованим на внесках всіх партій”, - сказав комісар.

Ш.Фюле підкреслив, що всі депутати українського парламенту мають спеціальну відповідальність за реалізацію європейського Порядку денного України.

“Це включає значні обсяги законодавства, але також і важливу роль в моніторингу його прогресу. Цей будинок дає унікальну платформу для публічних дискусій з важливих питань. Це – ваш будинок, і це – ваші громадяни, які крокують шляхом до Європейського Союзу разом з вами”, - наголосив Ш.Фюле.

Комісар зазначив, що цей шлях може видаватися складним, оскільки ЄС побудований на законодавстві, що було створено на базі “того, що може сприйматися, як громіздкі процеси та складна структура”.

“Однак це – система і структура, які базуються на розумінні спільного майбутнього та долі, де “компроміс” – це не погане слово, а шлях його досягнення”, - наголосив комісар.

Він підкреслив, що правила ЄС є зрозумілими, і ґрунтуються на спільних цінностях та принципах, таких як свобода, демократія, повага прав людини та фундаментальних цінностей, а також - верховенство права.

У своєму виступі Ш.Фюле також нагадав, що минулий рік був складним у відносинах між ЄС та Україною через процеси проти лідерів опозиції, які не відповідали міжнародним стандартам, та виявлені недоліки під час парламентських виборів.

“Це має бути вирішено для того, щоб не отруювати майбутнє”, - підкреслив комісар.