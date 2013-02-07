Фюле хоче вірити, що Україна виконає умови для підписання угоди з ЄС

Київ. 7 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле хоче вірити, що Україна зможе виконати умови для підписання угоди з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради України та головами парламентських фракцій і комітетів.

“Чи буде Україна готовою здійснити цей сміливий крок вчасно цього року? Як друг України, я хочу вірити в це, однак відповідь має лише сама Україна”, - сказав комісар.

Він нагадав, що у грудні 2012 року Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках щодо України висловила чітке зобов’язання підписати угоду про асоціацію, можливо, до Вільнюського саміту “Східного партнерства” у листопаді цього року за умови рішучих дій та відчутного прогресу в трьох сферах: подолання недоліків, виявлених під час парламентських виборів, розв’язання проблеми вибіркового правосуддя та попередження повторення його випадків в майбутньому, а також проведення реформ, визначених в Порядку денному асоціації.

“Я кажу про такі сфери, як реформування судової системи, повага до верховенства права та прав людини, боротьба з корупцією, а також посилення участі громадян в публічному процесі схвалення рішень в Україні”, - сказав Ш.Фюле.

Комісар наголосив, що подальший шлях для України є чітко визначеним. При цьому, він зазначив, що уряди та парламенти країн-членів ЄС приділяються значну увагу ситуації в Україні, а ЄС продовжує здійснювати необхідну внутрішню технічну підготовку до підписання угоди про асоціацію.

“Ми серйозні щодо наших зобов`язань політичної асоціації та економічної інтеграції з Україною. Однак політичні умови в Україні все ще не такі, якими ми би хотіли їх бачити, чи навіть, якими вони повинні бути, якщо ми хочемо здійснити якісний прорив у наших відносинах, що передбачає підписання угоди про асоціюю”, - сказав Ш.Фюле.

“Тільки конкретний прогрес має значення”, - підкреслив він.

Комісар також нагадав, що часу на здійснення необхідних кроків у Києва залишається небагато.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.