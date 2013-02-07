ЄС готовий продовжити фінансову підтримку реформ в енергетиці України

Київ. 7 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє про готовність Євросоюзу і далі фінансово підтримувати реформи в енергетичному секторі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами комітетів і фракцій Верховної Ради України.

“Ми маємо намір продовжити також фінансову підтримку України, перед якою стоїть історичний виклик розвитку власних ресурсів, посилення своєї енергетичної незалежності та кращої інтеграції до світових стандартів та ринкових умов”, - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що модернізація української газотранспортної системи та реформування газового сектору України залишаються пріоритетними в двосторонній співпраці Брюсселя та Києва.

У зв’язку з цим Ш.Фюле зазначив, що реалізації законодавства Європейського Союзу в цій сфері в Україні, та активна роль України в Енергетичному співтоваристві мають першочергову важливість.

Він також підкреслив, що Україна потребує подальших реформ в забезпеченні прозорості енергетичних тарифів, диверсифікації постачань енергоресурсів, розвитку відновлювальної енергетики та реалізації адекватної системи енергозбереження та енергоефективності.