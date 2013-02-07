Фюле сподівається, що ВР ухвалить необхідні закони для лібералізації віз

Київ. 7 лютого. УНІАН. Європейський комісар з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле сподівається, що Верховна Рада схвалить усі необхідні закони для лібералізації візового режиму з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі у Верховній Раді України з керівництвом ВР, головами фракцій та комітетів парламенту.

“Я знаю, що ця сфера, зміни в якій повністю змінюють щоденне життя громадян. Ми працюємо над тим, щоб спростити для українських громадян можливості подорожувати до Європейського Союзу. Для цього Україна потребує створення безпечного середовища, вона потребує безпечних кордонів, захищених документів та посиленої співпраці між правоохоронними органами”, - сказав комісар.

Він привітав кроки, здійснені попереднім складом українського парламенту в рамках реалізації першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, і висловив сподівання в тому, що в наступні тижні нинішній парламент завершить роботу над зміною законодавства, що у свою чергу може привести до завершення першого етапу виконання Плану дій.

Ш.Фюле також висловив сподівання, що найближчим часом український парламент та Європарламент ратифікують зміни до угоди про спрощення оформлення віз, підписані у липні минулого року.

“Я сподіваюсь, що ми зможемо просуватись паралельно з тим, щоб підготувати швидке укладення угоди”, - сказав Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, План дій щодо безвізового режиму був презентований Україні Європейським Союзом на саміті ЄС-Україна 22 листопада 2010 року.

План складається з двох етапів. На першому етапі Україна повинна схвалити необхідні законодавчі зміни, а на другому – продемонструвати їх ефективну реалізацію на практиці.

У липні 2012 року Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз, якою передбачається подальше розширення категорій українських громадян, які можуть оформлювати Шенгенські візи за спрощеною процедурою, а також встановлення чітких критеріїв видачі багаторазових довгострокових віз.