Рибак обіцяє продовжувати удосконалювати виборче законодавство

Київ. 7 лютого. УНІАН. Верховна Рада у координації з Радою Європи та ЄС продовжить роботу, спрямовану на удосконалення виборчого законодавства, з метою усунення недоліків, які були виявлені під час останнього виборчого процесу.

Про це сказав голова ВР Володимир Рибак сьогодні під час зустрічі з європейським комісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

Також В.Рибак висловив вдячність партнерам України в ЄС за пропозиції щодо належного вдосконалення системи правосуддя в Україні. У цьому контексті він відзначив діяльність місії уповноважених представників Європейського парламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса, зазначивши, що Верховна Рада готова і надалі надавати максимальне сприяння виконанню її мандату.

У свою чергу єврокомісар зазначив, що «ми роками говорили про ті можливості, які стоять перед нами, а цього року у нас є справжній шанс наблизити Україну до Євросоюзу».