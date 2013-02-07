Фюле вважає, що ВР має прийняти рішення щодо євроінтеграції

Київ. 7 лютого. УНІАН. Комісар ЄC з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Верховна Рада України має прийняти рішення щодо євроінтеграційних прагнень, якщо це не веде до втрати суверенності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле сказав під час зустрічі з керівництвом ВР, головами фракцій та комітетів парламенту, відповідаючи на виступ лідера фракції КПУ Петра Симоненка.

Ш.Фюле вважає, що референдум - це є демократичний шлях, але “уряд має виконувати завдання, і якщо договір не забирає жодного міліметру суверенності, то це ваша відповідальність”.

“Вас обрали люди, народ, і не шукайте алібі для того, щоб прийняти рішення у своєму парламенті”, - наголосив Ш.Фюле.

Єврокомісар також підкреслив, що прийняття заяви щодо євроінтеграційних прагнень України, яку планує підтримати значна кількість депутатів, це лише початок роботи.

“Заява буде втраченою можливістю, якщо не буде продовження, не буде процесу реформ після того, особливо з питань європейського порядку денного”, - наголосив Ш.Фюле. Він сподівається, що така заява змусить парламентаріїв та уряд “більше думати про необхідність створення умов для такого процесу”.

“Я сподіваюся, що опозиція також буде думати більше про свою роль, яку вона має відігравати, конструктивну роль”, - наголосив комісар ЄС.