Лідери ЄС досягли компромісу щодо багаторічного бюджету
17:54, 08 лютого 2013Новини ЄС
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Угода зроблена...
Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС досягли компромісу щодо багаторічного бюджету ЄС на 2014-2020 роки.
Про це повідомив у своєму Twitter'і Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой.
«Угода зроблена. Європейська Рада домовилася про багаторічний рамковий бюджет до кінця десятиліття», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС обговорювали багаторічний бюджет ЄС, починаючи з вечора четверга.
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