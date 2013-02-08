Лідери ЄС досягли компромісу щодо багаторічного бюджету

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС досягли компромісу щодо багаторічного бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Про це повідомив у своєму Twitter'і Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой.

«Угода зроблена. Європейська Рада домовилася про багаторічний рамковий бюджет до кінця десятиліття», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС обговорювали багаторічний бюджет ЄС, починаючи з вечора четверга.