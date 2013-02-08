Посол України при ЄС: ”Позиція лідерів ЄС є заохочувальним сигналом для України”

Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв вважає, що позицію лідерів країн-членів ЄС, висловлена сьогодні за підсумками дводенного засідання Європейської Ради є заохочувальним сигналом для продовження Україною курсу на євроінтеграцію.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Ця позиція є заохочувальним сигналом для України для того, щоб рухатися курсом європейської інтеграції”, - сказав К.Єлісєєв.

“Цей сигнал разом з позитивними підсумками візиту комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле до Києва створює надійну гарантію того, що при виконанні критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня, листопад 2013 року стане перемогою курсу України на євро інтеграцію”, - додав Посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери країн-членів ЄС підтвердили готовність підписати угоду про асоціацію з Україною за умови виконання критеріїв, визначених у рішенні Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

Рада закордонних справ ЄС 10 грудня минулого року схвалила висновки по Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови рішучих дій та відчутного прогресу з боку Києва щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року та продовження реформ, визначених у Порядку денному асоціації.