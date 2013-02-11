Папа Римський іде у відставку

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Папа Римський Бенедикт XVI подав у відставку.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-весрія французької Le Figaro.

За даними видання, відставка відбудеться 28 лютого. Одніє з причин відставки називають стан здоров’я потифіка.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоїс Ратцингер, став Папою Римським 19 квітня 2005 року. На сьогодні понтифіку виповнилося 85 років.