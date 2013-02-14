Делегація ПАРЄ з 16 по 19 лютого спостерігатиме за виборами у Вірменії
18:03, 14 лютого 2013Новини ЄС
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Вибори відбудуться 18 лютого
Страсбург. 14 лютого. УНІАН. Делегація Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з 16 по 19 лютого спостерігатиме за президентськими виборами у Вірменії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
Згідно з повідомленням у спостереженні візьме участь делегація з 22 членів ПАРЄ, які співпрацюватимуть з делегаціями спостерігачів від Європейського парламенту та ОБСЄ.
Під час перебування у Вірменії делегація спостерігачів ПАРЄ планує провести зустрічі з основними кандидатами в Президенти країни, лідерами політичних фракцій парламенту, головою Центральної виборчої комісії, представниками поліції, громадянського суспільства та ЗМІ.
Президентські вибори у Вірменії відбудуться 18 лютого.
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