Міністри закордонних справ ЄС обговорять ”Східне партнерство”

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні 18 лютого обговорять реалізацію “Східного партнерства”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Обговорення торкнеться питань підготовки до міністерського засідання “Східного партнерства” у липні цього року, а також до саміту – у листопаді у Вільнюсі”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Рада закордонних справ ЄС, як очікується, схвалить короткі висновки, в яких, зокрема, ще раз підтвердить важливість, які ЄС надає програмі “Східне партнерство”.

Програма “Східне партнерство” була започаткована ЄС у травні 2009 року, і спрямована на посилення співпраці з шістьма східними сусідами ЄС – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.