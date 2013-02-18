ЄС закликає Україну прискорити виконання Плану дій з лібералізації візового режиму

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. ЄС закликає Україну прискорити виконання першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках щодо “Східного партнерства”, схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“(Рада – УНІАН) закликає Україну збільшити зусилля до виконання критеріїв першої фази”, - написано у документі.

Крім того, Рада закордонних справ висловила сподівання у швидкому завершенні ратифікації угод про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму з Україною та Молдовою.

У своїх висновках міністри також привітали прогрес Молдови у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму, а також привітали прогрес у переговорах з цього питання з Грузією та висловили сподівання на набуття чинності в цьому році угод з Вірменією щодо спрощення оформлення віз та реадмісії.

Крім того, міністри висловили сподівання на швидке завершення переговорів про спрощення оформлення віз та реадмісію з Азербайджаном, і ще раз підкреслили свою готовність розпочати такі переговори з Білоруссю.