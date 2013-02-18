Литва закликає ЄС надати перспективу подальшої інтеграції країнам “Східного партнерства”

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав ЄС надати перспективу подальшої інтеграції країнам “Східного партнерства”.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Литви, розповсюдженому на його офіційному сайті.

“Деякі партнери зробили їх європейський вибір. Тож, угоди про асоціацію мали б розглядатися не як максимум, але, скоріше, як самий перший крок до подальшого прогресивного розвитку. Очікування партнерів дуже високі, і наша відповідь має бути чіткою: наші двері не закриті в тривалій перспективі”, - цитуються в повідомленні слова Л.Лінкявічюса.

В повідомленні нагадується, що напередодні Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад, Рада закордонних справ сьогодні на своєму засіданні схвалила висновки, в яких знову зазначається важливість “Східного партнерства”, а також цілей прискорення політичної асоціації та поглиблення економічної інтеграції.

За словами міністра закордонних справ Литви, головним пріоритетом майбутнього Вільнюського саміту є підписання угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з Україною, якщо країна продовжить належну реалізацію реформ, а також завершення переговорів про угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Молдовою, Грузією та Вірменією.

При цьому, Л.Лінкявічюс висловив переконання у важливості початку застосування положень про зону вільної торгівлі цих угод так швидко, як тільки буде можливо – ще до ратифікації угод.

“Вільнюський саміт – також важливий етап визначення довготривалої перспективи для “Східного партнерства”. Нам варто відповісти на запитання щодо того, чи адекватні наші ресурси, і чи приваблюють достатньо наші ініціатив, і чи забезпечують вони принцип “більше за більше” в наших відносинах з партнерами”, - наголосив литовський міністр.