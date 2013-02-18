Глави МЗС Польщі, Швеції та Великобританії їдуть до Молдови

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі, Швеції та Великобританії їдуть до Молдови для переговорів щодо прогресу в “Східному партнерстві”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС міністр закордонних справ Литви Лінкявічюс.

“Сьогодні ввечері три міністри їдуть до Молдови для їх підтримки, а також для переговорів щодо викликів та з метою підтримки їх участі на тій самій швидкості з такою самою мотивацією”, - сказав він.

Л.Лінкявічюс зазначив, що на сьогодні Молдова є лідером на шляху імплементації реформ в рамках “Східного партнерства”.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, започаткована в 2009 році, для посилення співпраці зі східними країнами-сусідами ЄС.

В “Східному партнерстві” беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.