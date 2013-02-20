Ештон і Фюле задоволені прогресом на виборах у Вірменії

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле задоволені прогресом, продемонстрованим на президентських виборах у Вірменії, що відбулися 18 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у їхній спільній заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Ми вітаємо прогрес, досягнутий владою Вірменії в її зусиллях провести ці президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, покращенням адміністрування виборчого процесу, забезпеченням можливості для кандидатів вільно проводити передвиборчу кампанію та кращою якістю виборчих списків”, - зазначається у заяві.

Разом з тим, К.Ештон і С.Фюле висловили очікування щодо того, що деякі основні проблеми, що викликали стурбованість у міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ отримають належну реакцію в майбутньому.

Серед таких проблем вони назвали повідомлення про упередженість державних службовців, скарги на зловживання адміністративним ресурсом, нечітку інтерпретацію положень законодавства про фінансування передвиборчої кампанії, а також випадки тиску на виборців.

“Ми також закликаємо владу Вірменії здійснити загальним та прозорим процес внесення змін до виборчого законодавства, відповідно до рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини) після парламентських виборів у травні 2012 року”, - написано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів перемогу отримав чинний Президент країни Серж Саргсян, який отримав підтримку 58,64% виборців.