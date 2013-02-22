Генсек НАТО: Рішення про можливість членства України в Альянсі зберігається

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що рішення Північно-Атлантичного Альянсу про можливість членства України зберігається.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

“Я ще раз повторю те, що ми казали раніше, що рішення, схвалене в Бухаресті в 2008 році про те, що Грузія та Україна можуть стати членами НАТО, зберігається”, - сказав Генсек НАТО.

“Але вирішувати – справа України”, - додав він.

А.Ф.Расмуссен зазначив, що за підсумками сьогоднішньої дискусії та його розм. Раніше с Президентом України, він розуміє, що Київ зацікавлений у конкретній співпраці з НАТО, передусім в питаннях здійснення оборонної реформи, а також в питаннях участі в операціях НАТО.

“І Україна робить великий внесок в наші операції”, - зазначив Генсек НАТО.

“Я передбачаю подальший розвиток нашого партнерства у найближчі роки”, - додав він.